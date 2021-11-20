«تموين الإسكندرية» تنتهي من صرف مقررات شهر نوفمبر

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من صرف نحو 80-90% من مقررات شهر نوفمبر الجاري للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف مدير تموين الإسكندرية، لـ"الدستور"، أن السلع التموينية متوفرة في مخازن تجارة الجملة التي تقوم بتوزيعها على بدالي التموين من خلال اسَتعاضات شهرية يتم صرفها وفقًا للتامين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بحد أدنى 4 آلاف جنيه ودون حد اقصى يقوم بدالي التموين باستلام السلع قبل ميعاد صرفها بـ3 أيام لتوزيعها على البطاقات التموينية في أوّل الشهر التالي حتى نهايته.

تابع وكيل تموين الإسكندرية أنه لا توجد أي مشاكل في نقص السلع على الإطلاق في حالة وجود سحب على السلع يتم مخاطبة اللواء خالد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير السلع أولاً بأول ودائمًا على اتصال هاتفي له للاطمئنان على موقف السلع التموينية والأرصدة الاحتياطية التي تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، مؤكدًا أن الوضع التمويني آمن ومستقر.

وشدد وكيل الوزارة على أن المواطن يقوم بصرف السلع التموينية بشكل منتظم حيث يختار السلع التي تناسبه من بين 28 سلعة تموينية حسب متوسط نصيب الفرد البالغ نحو 50 جنيهًا و4 أفراد على البطاقة تقوم بصرف السلع التموينية بقيمة 200 جنيه.