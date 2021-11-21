تفاوت أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 21 نوفمبر فى الأسواق

جاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد، متفاوتة بين شركة وأخرى، حيث ارتفعت بعضها، وانخفاض بعضها، بينما استقر جزء منها، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الأحد 21-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 21 نوفمبر



انخفض سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، إلى 1105 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات عن سعر أمس، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حيث جاء متراجعًا أيضآ إلى 1105 جنيهًا.

في حين ارتفع سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، إلى 1075 جنيهًا للطن الواحد، بفارق 5 جنيهات عن سعر أمس، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث ارتفع إلى 1075 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1065 جنيهًا.



وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، مستقرًا أيضًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء متراجعًا إلى 1045 جنيهًا، تلاه في المركز التاسع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء مستقرًا عند 1045 جنيهًا، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف متراجعًا إلى 1008 جنيهًا، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة حيث انخفض إلى 1005 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

وواصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهرين، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.



في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة الواحة متراجعًا إلى 805 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 800 جنيهات.





أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

وسجل أسعار طن الأسمنت المقاوم استقرارًا بجميع شركاتها، ماعدا شركة السهم، حيث تراجع سعر الطن بها إلى 1060 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، إلى 1130 جنيهات للطن الواحد.

كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا.