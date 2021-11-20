«استهلاكية الجيزة»: طرح لحوم سودانية بالأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد الحسيني عدروس، مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك زيادة في الكميات المطروحة من اللحوم السودانية الطازجة والتي يتم طرحها للمواطنين بسعر مخفض بنسبة تتراوح مابين 25 % الى 30 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأضاف مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة، لـ"الدستور"، أنه يتم ضخ ما بين ذبيحة إلى 5 في الفرع بسعر 95 جنيهًا للكيلو، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة التي تطرح اللحوم الطازجة ما بين 130 - 150 جنيهًا للكيلو.

أوضح عدروس أن المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح جميع أنواع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيهًا واللحوم الهندية بـ56 جنيهًا والبرازيلية بـ70 جنيهًا للكيلو والمفروم ولحوم كباب الحلة.

تابع أن دور المجمعات الاستهلاكية تقوم على إعادة التوازن في الأسواق المحلية والضغط على التجار على خفض الأسعار وهى رمانة الميزان حيث إنها تقوم بتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وجميع السلع بأسعار منخفضة تصل إلى نسبة 25%.