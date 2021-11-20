4 عنااصر غذائية تحصل منها على الكربوهيدرات المفيدة

دفع الإقبال على الوجبات الصحية الكثيرون إلى الإعراض عن تناول الكربوهيدرات، إلا أن التقارير الطبية أكدت أن الكربوهيدرات ليست كلها سيئة.

ويمكنك تعزيز نظامك الغذائي بالكربوهيدرات، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

فقد اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة غير مستحقة نتيجة الشعبية المتزايدة للأنظمة الغذائية مثل حمية كيتو، فوفقًا لما ذكره الأطباء، فالكربوهيدرات هي الوقود لأدمغتنا، وهي تساعدنا على البقاء نشيطين طوال اليوم.

ويحتوي التفاح أو شريحة الخبز على أكثر من مجرد كربوهيدرات، كذلك تحتوي العديد من الأطعمة على الكربوهيدرات أيضًا مثل الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى التي تساعد أجسامنا على العمل بشكل صحيح، ويرصدها خبراء التغذية فى السطور التالية..

1- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل “فيتامينات ب” والحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان.

ووفقًا لدراسة جديدة، قد تكون هذه الأطعمة هي الغذاء المثالي لصحة القلب، علاوة على ذلك، فإن البروتين والألياف والدهون الصحية تُبقيك مشبعًا لفترة أطول.

2- الفاكهة

يتم استهلاك السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة جنبًا إلى جنب مع الألياف والمغذيات الموجودة في الفاكهة، مما يبطئ معدل هضمها ويمنع الزيادة السريعة في نسبة السكر في الدم المصاحبة للحلويات المضافة.

ومن المرجح أن يؤدي اختيار السكريات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في الفاكهة، إلى تناول كميات أقل من السكر بشكل عام.

3- الألبان

تحتوي منتجات الألبان على الكثير من الفوائد الصحية، حيث الكالسيوم وفيتامين ب 12 والبوتاسيوم والبروتين كلها موجودة بوفرة فيها.

كما يساعد البروتين والدهون الجيدة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في منتجات الألبان على إبطاء هضم هذه الكربوهيدرات، مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4- الخضروات النشوية

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات، لكنها مليئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي، حيث يمكن أن تساعد في صحة الجهاز الهضمي ودعم جهاز المناعة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة.