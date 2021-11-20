السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يدعو إلى مساندة المحتاجين والنظر للمشردين بسبب موجة الطقس

جريدة الدستور

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمشردين، خاصة في ظل مرورنا بظروف طقس سيئة، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور كبير في هذا الإطار، ولكن يجب التكاتف من أجل الوقوف بجانب المحتاجين.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل واحد حد قريب منه أوضاعه أتاثرت بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ يساعده ويشوف محتاج ايه، لأن وارد حد مش لاقي غطا أو أكل في الظروف دي، والناس لو متعرفتش على ظروف بعض في الظروف دي الأمور هتبقى صعبة، لأن في ناس ممكن هذا الجو يأثر في أكلهم وشربهم".

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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