السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: تعليق الدراسة بـ 10 محافظات فقط.. واحذروا الشائعات

جريدة الدستور

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من تداول شائعات بتعليق الدراسة بمحافظات الجمهورية، وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية لمجلس الوزراء، موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يخص 10 محافظات حتى الآن وهم "القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والدقهلية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن البعض تداول معلومات منسوبة لمجلس الوزراء تفيد بتعليق الدراسة في محافظات الجمهورية بسبب الأمطار، وهذا غير صحيح، منوها أن مجلس الوزراء يعلن قراراته وينشرها على الصفحة الرسمية، وعلينا أن نأخذ المعلومات منها، وليس عن طريق السوشيال ميديا المليئة بالشائعات.

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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