دراسة تؤكد: 33٪ من مرضى الانسداد الرئوي المزمن «غير مدخنين»

يعد تلوث الهواء وتدخين التبغ من العوامل الرئيسية المسؤولة عن زيادة فرص الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن في العالم.

ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيسي الثاني للوفاة، فهناك ما يقدر بنحو 50 مليون شخص يصابون بمرض الأنسداد الرئوي سنويًا، وفقًا لما ذكره الاطباء بموقع " health site" الطبي.

أشار الأطباء أن 33 ٪ من المرضى الذين تم فحصهم بمرض الانسداد الرئوي المزمن تبين أنهم غير مدخنين، الأمر الذي يؤثر يدق ناقوس الخطر.

كما أن مرض الانسداد الرئوي المزمن الناجم عن تدخين التبغ هو 29٪ ، في حين أن مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب تلوث الهواء هو 53.3٪ في العالم، ومع ذلك فإن المرض المميت لا يحظى بالاعتراف الذي يستحقه.

وأوضح الباحثون، خلال دراسة أجريت مؤخرًا على 2440 مريضًا بالعيادات الخارجية لمستشفي دلهي بالهند، ومن بين هؤلاء أن 11% وُجد أنهم مصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن ، 75٪ منهم من الذكور و 25٪ من الإناث.

وكان ما يقرب من 33 ٪ من المرضى الذين تم فحصهم بمرض الانسداد الرئوي المزمن من غير المدخنين، الأمر الذي ينذر بإرتفاع الأعداد.

أسباب مرض الانسداد الرئوي المزمن:

أوضح الدكتور سانديب سالفي، طبيب أمراض الرئة والمشرف الرئيسي على الدراسة، أن مرض الانسداد الرئوي المزمن هو مرض رئوي مزمن، يأتي مع فترات متقطعة تسمى نوبات الرئة، والتي يمكن أن تكون قاتلة في كثير من الأحيان.

كما هو ناتج عن التعرض طويل الأمد للملوثات الضارة التي تتسبب في تلف أنابيب التنفس وجزء تبادل الغازات في الرئة.

ويعتبر تدخين التبغ بأي شكل من الأشكال، والتعرض طويل الأمد لتلوث الهواء المحيط من عوادم السيارات، ودخان الصناعة وغبار الطريق، وهي عوامل الخطر المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشار الأطباء، إلى أن التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أثناء الطفولة والفقر والربو المزمن هي الأسباب الأخرى لمرض الانسداد الرئوي المزمن.