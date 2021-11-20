السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الأرصاد» تحذر المواطنين من الخروج إلى الشارع

جريدة الدستور

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار على المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة، كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة وتكون رعدية حاليًا.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القاهرة الكبرى شهدت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وسوف تتجدد مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هذه الأمطار لا قلق منها وسوف تمتد إلى بعض محافظات شمال الصعيد.
 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدًا لسوء الطقس

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

رجال الشرطة يسطرون ملاحم إنسانية تحت الأمطار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الرابع.. مواجهات بين قوات الاحتلال وسكان العيسوية بالقدس

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل