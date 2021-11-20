«الأرصاد» تحذر المواطنين من الخروج إلى الشارع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار على المحافظات الشمالية مثل الإسكندرية ودمياط وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة، كانت متوسطة الشدة إلى غزيرة وتكون رعدية حاليًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القاهرة الكبرى شهدت أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وسوف تتجدد مرة أخرى خلال الساعات المقبلة، موضحة أن هذه الأمطار لا قلق منها وسوف تمتد إلى بعض محافظات شمال الصعيد.

