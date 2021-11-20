السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تليجرام» يعلن عن رسائل دعائية لترويج القنوات مع الحفاظ على خصوصية المستخدم

تليجرام
تليجرام

أعلن تطبيق تليجرام إطلاق الرسائل الدعائية على نظامه الأساسي - وهي أداة ستسمح لأي شخص بالترويج لقنواته وبرامج الروبوت الخاصة به- التي ستكون مرئية في القنوات العامة على التطبيق الذي يضم أكثر من ألف مشترك.

ويقول تليجرام إنه بمجرد طرح هذه الرسائل، والسماح لها بتغطية تكاليف البنية التحتية الأساسية، سيشارك التطبيق إيرادات الإعلانات مع مسؤولي القنوات التي يتم فيها عرض الرسائل الدعائية، التي ستقتصر على 160 حرفًا وتمر بمرحلة الاختبار حاليًا.

وأعلن مؤسس تليجرام والرئيس التنفيذي بافيل دوروف عن إطلاق الرسائل الدعائية عبر منشور على مدونة الشركة، مؤكدا فيها أن الرسائل الدعائية لن تظهر في قائمة الدردشة أو الدردشات الخاصة أو المجموعات.

وقالت الشركة إن الرسائل الدعائية ستظهر بناءً على موضوع القنوات العامة التي يتم عرضها فيها فقط.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام على أنه لن يتم المساس بخصوصية المستخدم بهذه الميزة الجديدة، قائلاً إنه لا يتم استخراج بيانات المستخدم أو تحليلها لعرض الإعلانات.

وأوضح دوروف: "لن يتم استخدام بيانات المستخدم لاستهداف الإعلانات. فكما هو الحال مع كل ما نقوم به، فإن أولويتنا الرئيسية هي حماية البيانات الخاصة لمستخدمينا. ولهذا، على عكس التطبيقات الأخرى، لن نستخدم البيانات الخاصة لعرض الإعلانات".

لندن تليجرام

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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