السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش بقصد الإتجار في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة حشيش و6 كيلو «هيروين»، بقصد الإتجار بالمخدرات.


تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كرموز، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام و6 كيلو جرام لمخدر الهيدروين، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

قانون محافظة مخدرات محمول عمل كمين كرم رامي ترويج تنسيق

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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