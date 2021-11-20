السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راغب علامة و«أبو» يتألقان في حفل بالتجمع الخامس (صور)

راغب علامة
راغب علامة

أحيا الفنان راغب علامة، والنجم الشاب «أبو» حفلًا غنائيًا ضخمًا بمنطقة التجمع الخامس، وأشعل النجمان حماس الحضور، إذ قدما مجموعة من ألمع أغانيهما، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والفنانين والرياضيين ورجال الإعلام والصحفيين وقدمته الإعلامية شيرين حمدي. 

أمسيات خالدة

وكان أحيا كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا، يوم 12 نوفمبر الماضي، ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في «إكسبو 2020 دبي»، في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

بالإضافة إلى إحياء حفل في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد من النجوم، منهم: روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

يذكر طرح «راغب» مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم «فورا غرام» على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.

القاهرة الجديدة محمد زيدان موسيقى محمد ماضي روما صحفي فيديو يقي الصحف إعلامي موسيقية القاهرة الجديد منطقة التجمع منطقة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود السعدنى.. الساخر الحزين

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين