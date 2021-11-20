راغب علامة و«أبو» يتألقان في حفل بالتجمع الخامس (صور)

أحيا الفنان راغب علامة، والنجم الشاب «أبو» حفلًا غنائيًا ضخمًا بمنطقة التجمع الخامس، وأشعل النجمان حماس الحضور، إذ قدما مجموعة من ألمع أغانيهما، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والفنانين والرياضيين ورجال الإعلام والصحفيين وقدمته الإعلامية شيرين حمدي.

أمسيات خالدة

وكان أحيا كل من النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا، يوم 12 نوفمبر الماضي، ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في «إكسبو 2020 دبي»، في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

بالإضافة إلى إحياء حفل في أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد من النجوم، منهم: روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

يذكر طرح «راغب» مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم «فورا غرام» على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من إخراج فارس سخن.