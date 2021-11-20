السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 232 قطعة أثرية في أسيوط

أثار
أثار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).. بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش)، وبرفقته (4 أشخاص)، وتبين وجود (3 حُفر عمق كل منها حوالى ( 3 أمتار )، والأدوات المستخدمة فـى الحفر.. كما ضُبط (232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه فـى آثريتها").

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها، وأضاف مالك المسكن بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.. بعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بآثريتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية معلومات جنائية قطاع السياحة والآثار الذخائر غير المرخصة الباراسيتامول

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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