السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المستشار سمير كمال عضوًا بمحكمة القيم

المستشار سمير كمال
المستشار سمير كمال

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 7551 لسنة 2021 بضم  المستشار سمير محمد كمال على يوسف إلى تشكيل محكمة القيم.

والمستشار  سمير كمال من مواليد ١٦ ديسمبر ١٩٥٠ حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة العام ١٩٧٢، وتدرج بوظائف النيابة الإدارية بداية من مساعد نيابة العام ١٩٧٥، وحتى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وهى الدرجة التى كان يشغلها حتى تم رفع اسمه اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٠ لبلوغه السن القانونية للتقاعد مع بقائة فى الخدمة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بقرار من وزير العدل رقم ٨٦٥٤ فى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.


وعمل المستشار سمير كمال فى النيابات الإدارية لكل من النقل وشركات الزراعة والإسكان ومناطق المنصورة والزقازيق والإسماعيلية والثقافة والإعلام والإدارة المحلية والدعوى التأديبية والتفتيش والشئون المالية والإدارية، وسبق إعارته للعمل مستشارًا قانونيًا بالهيئة العامه للخدمات الصحية بإمارة أبوظبى لمدة سنة بقرار من رئيس الوزراء وتجددت حتى العام ٢٠١١.
كما تم انتدابه لتدريس التطبيقات العملية بكلية حقوق عين شمس ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ وانتدابه مستشارًا قانونيًا بأكاديمية الفنون، وانتدابه محكمًا مرجحًا عن شركة الفرقان مصر للأعمال الهندسية والمقاولات فى التحكيم المقام ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامه للأبنية التعليمية بقرار من وزير العدل فى فبراير ٢٠٠٥.

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وائل لطفي

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