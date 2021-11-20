الزي الأول والأخير لأبرز شخصيات سلسلة «twilight» (صور)

تظهر أفلام "توايلايت" شخصيات ترتدي اتجاهات الموضة في أواخر العقد الأول من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتشير العديد من الملابس التي يرتديها مصاصو الدماء والمستذئبون إلى قدراتهم الخارقة للطبيعة، ونعرض لكم فيما يلي أبرز الأزياء التي ارتداها مممثلون سلسلة توايليت أثناء ظهورهم الأول والأخير.

يتضمن الزي الأول لبيلا سوان الملابس والإكسسوارات التي ترتديها طوال السلسلة وفقا لموقع hello magazine.



حيث ظهرت الممثلة كريستين ستيوارت التي نقوم بدور بيلا لأول مرة في فينيكس ، أريزونا ، وهي تقول وداعًا لوالدتها قبل أن تنتقل إلى فوركس بواشنطن، مرتدية قميصًا رماديًا طويل الأكمام مع طبقه أخرى فوقه اانثل في صدرية خضراء.

وأرادا بيلا أيضًا أساورًا يمكن رؤيتها وهي ترتدي طوال السلسلة.

يتميز مظهرها الأخير ببلوزة بأكمام طويلة أخرى ، لكنها تبدو مختلفة تمامًا، فبحلول نهاية المسلسل ، تحولت بيلا إلى مصاصة دماء، وبرز ذلك في تحول مظهرها حيث ظهرت عيناها ذهبيتان ، مما يعكس النظام الغذائي للحيوانات فقط الذي تتبعه هي وبقية كولينز ، وتتألق بشرتها في ضوء الشمس تمامًا مثل مصاصي الدماء الآخرين.

والدة بيلا رينيه في أول ظهور لها ارتدت زيا يعكس طقس فينيكس الحار

كما إإن إضافة قبعة الشمس تجعل هذا الزي بالكامل مناسبًا لطقس فينيكس الحار ويميزه عن النظرات الموضحة لاحقًا في فوركس.

كانت آخر إطلالاتها هي الفستان الأرجواني الذي ترتديه في حفل زفاف بيلا.



يظهر تشارلي سوان لأول مرة في زي الشرطة الخاص به لأول مره، وتضمن هذا المظهر رقعة فوركس على الكتف الأيسر والتي ظهرت عدة مرات أخرى خلال المسلسل أيضًا.

أخر ظهور بدي بإطلالة غير رسمية حيث شوهد تشارلي آخر مرة وهو يرتدي الجينز وقميصًا مفتوحًا خلال تجمع الكريسماس الذي ألقاه مع صديقته الجديدة سو كليرووتر.

أرتدي جاكوب بلاك ( تايلور لوتنر ) وصديق تشارلي المفضل مظهرًا متعدد الطبقات عند تقديمه قميص وبنطلون جينز مع معطف مشرق وقبعة سوداء.

يبدو أن بيلي أرتدي نفس القبعة خلال مشهده الأخير.



جاكوب لديه شعر طويل ويرتدي الجينز وغطاء للرأس في أول مشهد له.



يبدو جاكوب مختلفًا تمامًا في آخر ظهور له ، بشعر أقصر وعضلات ملحوظة وملابس أكثر نضجًا.



الزي الأول لإريك يوركي رسمي بشكل غريب للمدرسة.





مظهر إريك الأخير رسمي أيضًا ، ولكن نظرًا لأنه ارتدى ملابس زفاف بيلا ، فهو ليس في مكانه كثيرًا، حيث أرتدي بدلة داكنة مع قميص رمادي ورابطة عنق أرجوانية تتناسب جيدًا معًا.

يظهر مايك نيوتن لأول مرة في ملابس الصالة الرياضية.

وظهر آخر مرة في زي رسمي في حفل زفاف بيلا.



ترتدي جيسيكا ستانلي صديقة بيلا أيضًا ملابس رياضية في مشهدها الأول.





بينما بدت جيسيكا مرتدية أزياء أكثر أناقة بعد ظهورها الأول ، وإطلالتها الأخيرة هي فستان الشمبانيا بدون حمالات في حفل زفاف بيلا.

تم تقديم صديقة المدرسة الأخرى لبيلا ، أنجيلا لأول مرة في مشهد الكافتيريا.

وفي اخر ظهور لها أرتدت فستانًا بدون حمالات لحضور حفل زفاف بيلا وتصفف شعرها بدلاً من الظهورات غير الرسمية التي تمارسها في الأفلام السابقة.



أرتدت روزالي (نيكي ريد) زيًا عصريًا عندما ظهرت لأول مرة، بلجينز مع معطف رمادي ووشاح أبيض وحذاء كعب أسود لإطلالة مدرسية أنيقة إلى حد ما.

مظهرها النهائي غير رسمي إلى حد ما ولكنه لا يزال يتضمن طبقات من الملابس فوق بعضها.

من أول نظرة لها ، تُظهرإليس أنيقة للغاية

لا يزال مظهرها الأخير أنيقًا ولكنه أقل انسيابية.



أرتدي جاسبر اللون الأبيض لإطلالته الأولى.



وبقية أجزاء السلسلة يميل جاسبر إلى ارتداء ملابس أكثر أناقة مما كان عليه خلال ظهوره الأول.

تضمنت إطلالته الأخيرة الجينز ومعطفًا رماديًا .

تميزت ملابس إدوارد في مشهده الأول عن بقية كولينز، حيث أرتدي قميص وبنطلون جينز رمادي داكن عند عرضه لأول مرة.

وظهر مرتديا أكمام قصيرة كملابسه الأخيرة منذ أن عرفت بيلا بالفعل كيف يبدو في ضوء الشمس.



يرتدي كارلايل كولين في البداية ملابس العمل.



بينما كان يرتدي ملابس غير رسمية أثناء ظهوره الأخير.