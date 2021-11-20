السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الزي الأول والأخير لأبرز شخصيات سلسلة «twilight» (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تظهر أفلام "توايلايت" شخصيات ترتدي اتجاهات الموضة في أواخر العقد الأول من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتشير العديد من الملابس التي يرتديها مصاصو الدماء والمستذئبون إلى قدراتهم الخارقة للطبيعة، ونعرض لكم فيما يلي أبرز الأزياء التي ارتداها  مممثلون سلسلة توايليت أثناء ظهورهم الأول والأخير.

 

يتضمن الزي الأول لبيلا سوان الملابس والإكسسوارات التي ترتديها طوال السلسلة وفقا لموقع hello magazine.
 

الشفق بيلا سوان

حيث ظهرت الممثلة كريستين ستيوارت  التي نقوم بدور بيلا   لأول مرة في فينيكس ، أريزونا ، وهي تقول وداعًا لوالدتها قبل أن تنتقل إلى فوركس بواشنطن، مرتدية قميصًا رماديًا طويل الأكمام مع طبقه أخرى فوقه اانثل في صدرية خضراء.

وأرادا بيلا أيضًا أساورًا يمكن رؤيتها وهي ترتدي طوال السلسلة.

إدوارد كسر الفجر

يتميز مظهرها الأخير ببلوزة بأكمام طويلة أخرى ، لكنها تبدو مختلفة تمامًا، فبحلول نهاية المسلسل ، تحولت بيلا إلى مصاصة دماء، وبرز ذلك في تحول مظهرها حيث ظهرت عيناها ذهبيتان ، مما يعكس النظام الغذائي للحيوانات فقط الذي تتبعه هي وبقية كولينز ، وتتألق بشرتها في ضوء الشمس تمامًا مثل مصاصي الدماء الآخرين.

رينيه توايلايت

 

والدة بيلا  رينيه في أول ظهور لها ارتدت زيا يعكس طقس فينيكس الحار
كما إإن إضافة قبعة الشمس تجعل هذا الزي بالكامل مناسبًا لطقس فينيكس الحار ويميزه عن النظرات الموضحة لاحقًا في فوركس.

رينيه كسر الفجر

كانت آخر إطلالاتها هي الفستان الأرجواني الذي ترتديه في حفل زفاف بيلا.
 

الشفق تشارلي

يظهر تشارلي سوان لأول مرة في زي الشرطة الخاص به لأول مره، وتضمن هذا المظهر  رقعة فوركس على الكتف الأيسر والتي ظهرت عدة مرات أخرى خلال المسلسل أيضًا.

تشارلي يكسر الفجر

أخر ظهور بدي بإطلالة  غير رسمية حيث شوهد تشارلي آخر مرة وهو يرتدي الجينز وقميصًا مفتوحًا خلال تجمع الكريسماس الذي ألقاه مع صديقته الجديدة  سو كليرووتر.

الشفق بيلي

أرتدي  جاكوب بلاك ( تايلور لوتنر ) وصديق تشارلي المفضل مظهرًا متعدد الطبقات عند تقديمه  قميص وبنطلون جينز مع معطف مشرق وقبعة سوداء.

الفجر الفجر

يبدو أن بيلي أرتدي نفس القبعة خلال مشهده الأخير.
 

جاكوب توايلايت

جاكوب لديه شعر طويل ويرتدي الجينز وغطاء للرأس في أول مشهد له.
 

يعقوب بزوغ الفجر

يبدو جاكوب مختلفًا تمامًا في آخر ظهور له ، بشعر أقصر وعضلات ملحوظة وملابس أكثر نضجًا.
 

الشفق إيريك

الزي الأول لإريك يوركي رسمي بشكل غريب للمدرسة.
 

الفجر الفجر


مظهر إريك الأخير رسمي أيضًا ، ولكن نظرًا لأنه ارتدى ملابس زفاف بيلا ، فهو ليس في مكانه كثيرًا، حيث أرتدي بدلة داكنة مع قميص رمادي ورابطة عنق أرجوانية تتناسب جيدًا معًا.

 

مايك توايلايت

يظهر مايك نيوتن لأول مرة في ملابس الصالة الرياضية.

 

مايك بزوغ الفجر

وظهر آخر مرة في زي رسمي في حفل زفاف بيلا.
 

جيسيكا توايلايت

ترتدي جيسيكا ستانلي صديقة بيلا  أيضًا ملابس رياضية في مشهدها الأول.
 

جيسيكا توايلايت


بينما بدت جيسيكا مرتدية أزياء أكثر أناقة بعد ظهورها الأول ، وإطلالتها الأخيرة هي فستان الشمبانيا بدون حمالات في حفل زفاف بيلا.

الشفق أنجيلا

 

تم تقديم صديقة المدرسة الأخرى لبيلا ، أنجيلا لأول مرة في مشهد الكافتيريا.

أنجيلا بزوغ الفجر

 

وفي اخر ظهور لها أرتدت فستانًا بدون حمالات لحضور حفل زفاف بيلا وتصفف شعرها بدلاً من الظهورات غير الرسمية التي تمارسها في الأفلام السابقة.

روزالي توايلايت


أرتدت  روزالي (نيكي ريد) زيًا عصريًا عندما ظهرت لأول مرة، بلجينز مع معطف رمادي ووشاح أبيض وحذاء كعب أسود لإطلالة مدرسية أنيقة إلى حد ما.

 

روزالي بزوغ الفجر

مظهرها النهائي غير رسمي إلى حد ما ولكنه لا يزال يتضمن طبقات من الملابس فوق بعضها.

أليس توايلايت

من أول نظرة لها ، تُظهرإليس أنيقة للغاية

أليس كسر الفجر

لا يزال مظهرها الأخير أنيقًا ولكنه أقل انسيابية.
 

يشب الشفق

أرتدي جاسبر اللون الأبيض لإطلالته الأولى.
 

جاسبر يكسر الفجر

وبقية أجزاء السلسلة  يميل جاسبر إلى ارتداء ملابس أكثر أناقة مما كان عليه خلال ظهوره الأول.

تضمنت إطلالته الأخيرة الجينز ومعطفًا رماديًا .

إدوارد توايلايت

تميزت ملابس إدوارد في مشهده الأول عن بقية كولينز، حيث أرتدي  قميص وبنطلون جينز رمادي داكن عند عرضه لأول مرة.

 

الشفق كسر الفجر الجزء 2 إدوارد بيلا فيلد

وظهر مرتديا  أكمام قصيرة كملابسه الأخيرة منذ أن عرفت بيلا بالفعل كيف يبدو في ضوء الشمس.
 

الشفق كاريل

يرتدي كارلايل كولين في البداية ملابس العمل.
 

كارلايل بزوغ الفجر

بينما كان يرتدي ملابس غير رسمية أثناء ظهوره الأخير.

بيلا توايلايت سلسلة توايلايت أزياء سلسلة توايلايت كريساين ستيوارث

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وائل لطفي

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