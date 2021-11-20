ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان إلى 658 ألفا و467

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 658 ألفا و467، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8635، منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1077 من بين المقيمين و23 من بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام 2021.