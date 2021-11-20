السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري

رضا حجازي
رضا حجازي

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن العالم يحتفل، السبت، باليوم العالمي للطفل حيث أعلنت الأمم المتحدة منذ ١٩٥٤ أن 20 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل، وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل أفضل لكل طفل". 

أضاف نائب الوزير، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة  هى السنوات الذهبية للعقل البشري وبناء عليه يجب على الفرد أن يحفز صغاره حتى يستخدموا أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ. 

تابع حجازي"فى إطار آخر فمن الضروري أن يتعلم الطفل اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي.. فـ خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي يكون فيها المتعلم فعال وايجابي.

وقال نائب وزير التعليم يجب على جميع الأمّهات والآباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء أطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر أطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم حتى يكونوا معتزين بذاتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية وقادرين على التنافسية.

الخميس العام الدراسي اجتماع الذهب دراسة معلمين وزير التعليم مبكرة العاملين 2022 يوم التربية والتعليم التعليم التواصل الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

يخلق من الشبه 40.. «مو صلاح سوهاج»: أتمنى أن أصبح فى نجاحه ومهنيته (فيديو)

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

المرور: حركة السيارات منتظمة.. وسقوط أمطار خفيفة على الطرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين