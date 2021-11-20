«التعليم»: مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن العالم يحتفل، السبت، باليوم العالمي للطفل حيث أعلنت الأمم المتحدة منذ ١٩٥٤ أن 20 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل، وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل أفضل لكل طفل".

أضاف نائب الوزير، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري وبناء عليه يجب على الفرد أن يحفز صغاره حتى يستخدموا أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ.

تابع حجازي"فى إطار آخر فمن الضروري أن يتعلم الطفل اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي.. فـ خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي يكون فيها المتعلم فعال وايجابي.

وقال نائب وزير التعليم يجب على جميع الأمّهات والآباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء أطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر أطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم حتى يكونوا معتزين بذاتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية وقادرين على التنافسية.