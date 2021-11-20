السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير قنا العام يتابع انتظام سير العمل بالوحدات المحلية

المهندس نبيل الطيبي
المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا

تابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، سير العمل بعدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا.

واستهل «الطيبي» جولته بمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمدينة أبو تشت، ووجه بحسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل سريع وميسّر، مستكملا جولته بالاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر.

وتفقد المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، موجها بضرورة الحفاظ عليه وتقديم أفضل الخدمات لمواطني المدينة والقرى التابعة لها.

واختتم الجولة بزيارة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، موجها بضرورة الالتزام بمواعيد العمل والنوبتجيات الصباحية والمسائية.

الصحة قنا الصباحية تحقيق محافظة قنا الاحمر

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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