«التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية» في محاضرة لمحامي حلوان.. الثلاثاء

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بحلون، عن عقد محاضرة قانونية يوم الثلاثاء المقبل، حول «التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية».

وقالت الفرعية في بيان لها: يحاضر بالمحاضرة الدكتور وليد عزب الجلاد، بجامعة حلوان، ومن المقرر البدء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة الفرعية، تحت إشراف لجنة الشباب، ومقررها عبدالرحمن سليمان.

وتأتي الدورات والمحاضرات القانونية للمحامين لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في ظل التحول الرقمي للمحاكم والتقاضي الإلكتروني، تحت رعاية مجلس النقابة الفرعي بقيادة النقيب جمال الشخيبي نقيب محامي حلوان.

فيما التقى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر، رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية، وذلك لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وكلية التجارة جامعة القاهرة، في حضور صلاح سليمان، عضو المجلس.

وفي بداية اللقاء رحب نقيب المحامين بالضيوف، قائلًا: «يطيب لي في البداية أن أتوجه بالشكر العميق لضيوفنا الكرام، وأن أشير إلى أن من الآثار الطيبة جدًا لمؤتمر المحامين الذي عقد في 28 أكتوبر الماضي في «يوم المحاماة»، تحت عنوان «مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي»، أن شرفنا بالحضور الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عماد الزمر رئيس مركز البحوث والدراسات التجارية بالكلية.

وتابع: «استطعنا أن نحصل من الحضور الكرام على وعدٍ بأن يتم عقد بروتكول تعاون بين نقابة المحامين ومركز البحوث والدراسات التجارية التابع لكلية التحارة، والذي يتبع الدكتور العميد، وقد تفضل مشكورًا لإعطاء فرصة هائلة لزملائي وأبنائي المحامين للاستفادة من المركز».

وأشار نقيب المحامين إلى أن هناك قرابة كبيرة بين كليتي التجارة والحقوق، تجلت في الكثير من العلوم المشتركة، فطالب كلية التجارة جزء من برنامجه الدراسي دراسة القانون، وأيضًا طلبة كلية الحقوق يدرسون الكثير من المواد المقررة في كلية التجارة، حتى أن هناك أساتذة مشتركين بين الكليتين.

وأكد أن نقابة المحامين تسعى إلى تسليح كل محامٍ بالعلم والتدريب، وما من شأنه أن يعينهم كي يقوم بدوره في المجتمع، ويؤدي رسالته السامية، ولفت إلى أن تمهيد البروتكول يحمل الكثير من الكلام المهم الذي يعد بما هو ممكن وما هو متاح من جانب المركز والكلية للسادة المحامين.