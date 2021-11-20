سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة السبت 20/نوفمبر/2021 - 07:07 م 11/20/2021 7:07:36 PM سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة شارك طباعة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة شارك طباعة