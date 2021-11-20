السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء اليمن يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات للنازحين

معين عبد الملك
معين عبد الملك

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حكومته بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الإنسـانية، للنازحين والمهجرين جراء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، خاصة في محافظتي مأرب والحديدة.
وأكد عبد الملك ـ خلال ترؤسه اليوم السبت- في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين- ضرورة وضع رؤية شاملة لإدارة العمل الإنساني وتنسيق الجهود المشتركة في هذا الجانب، مطالبا بضرورة أن تساند المنظمات الأمميــة والدوليــة الجهود الحكومية لتقديم الاستجابة الطارئة والعاجلة للنازحين الجدد وسرعة الوصول إلى الأسر المتضررة للتخفيـف مـن معاناتهم.
وقال عبد الملك إن المجتمع الدولي عليه أن يمارس الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة على المدنيين والنازحين في مأرب، وما تمارسه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين في الحديدة.
وأشار إلى أن الموجات الجديدة للنزوح ضاعفت من الأعباء الإنسانية التي تواجهها الحكومة، وما يتطلبه ذلك من دعم أكبر ودور فاعل للمنظمات الأممية والدولية لمساندة هذه الجهود.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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