حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة سيدة في الوايلي

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلي، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسي" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالي داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة يخطف المبلغ المالي من داخل الحقيبة.

وأمكن بإجراء التحريات وجمع المعلومات تـحـديـد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي وأضـاف بإنفاقـه بـاقي المبلغ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.