السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق بتهمة سرقة حقيبة سيدة في الوايلي

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلي، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، استقلت سيارة أجـرة "تاكسي" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالي داخل الحقيبة، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة يخطف المبلغ المالي من داخل الحقيبة.

وأمكن بإجراء التحريات وجمع المعلومات تـحـديـد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي وأضـاف بإنفاقـه بـاقي المبلغ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

كارتيرون يستبعد أشرف بن شرقى من مباراة الزمالك أمام البنك الأهلى

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين