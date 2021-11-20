تجديد حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

أصدر قاضي المعارضات، قرارًا بتجديد حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين، فى مدينة نصر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمدينة نصر، عقب إيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة وترغب فى إرسالها لهم بقصد استثمارها فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وتقوم بإرسال مقاطع فيديو لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وتنتحل صفة مندوب شركة شحن مدعيةً أن المبلغ المالى المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، وتطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصًا لهذا الغرض.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك عن طريق إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية ممنهجة، بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعرف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع وإيهامهم بأنها تملك ثروات طائلة وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى تتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو لخزائن حديدية بداخلها كميات كبير من العملات الأجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد. وعقب ذلك كانت المتهمة تتصل بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن المشار إليها، مدعيةً أن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، وتطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم تخليص جمركى شحن رسوم إدارية فى أحد الحسابات البنكية التى تم فتحها خصيصًا لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزتها مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامى، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، كما تم الاستدلال على (3) من المجنى عليهم. وباستدعاء أحدهم وسؤاله قرر قيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى وشروعها فى الاستيلاء منه على مبلغ مالى آخر بذات الأسلوب الإجرامى.

بمواجهة المتهمة اعترفت بممارسة نشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.