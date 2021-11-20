والدة الطفلة شهد ضحية الغدر بالمنوفية: «بنتني ماتت شريفة»

قالت والدة الطفلة شهد نافع شهيدة الغدر بالمنوفية، التي توفيت أثناء مقاومتها لبلطجي حاول التعدي عليها جنسيا، بعد اختفائها في أثناء ذهابها إلى مدرستها بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون منذ 25 يوما، إن اليوم بالنسبة لهم عيد بسبب القبض على الجاني والقصاص من قاتل ابنتها.

وأكدت والدة الطفلة شهد أنها كانت في الصف الأول الإعدادي والمتهم بقتلها أب لأطفال في مثل عمرها، وأن ابنتها ماتت وهي تدافع عن شرفها رغم صغر سنها ورفضت كافة محاولات المتهم للتعدي عليها واغتصابها، ما دفعه لقتلها خوفا من افتضاح أمره، وألقاها بجوار محول كهربائي بجانب مدرسة القرية التي كانت تذهب إليها

وطالبت والدة الطفلة شهد، بإعدام القاتل والقصاص لابنتها وإلقاءه في نفس المكان، مؤكدة أن قلبها ارتاح بعد القبض على المتهم.