السعودية وإندونيسيا تبحثان التعاون في مجالات الشئون الإسلامية

بحث وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم السبت، مع وزير الشئون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قماس، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مسبقًا بين البلدين في مجالات الشئون الإسلامية ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف، وتبادل الخبرات في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين.



واستعرض الوزير آل الشيخ- وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والتصدي للجماعات التي تحاول استغلال الإسلام وتحقيق مكاسب لها، بالإضافة إلى جهودها في مجالات خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح فهم الخطاب الديني، وطباعة المصحف الشريف عبر مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.



وأشار إلى أن الوزارة أبرمت مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات والمشيخات الإسلامية في عدد من الدول لنقل تجربة المملكة في مجالات خدمة الإسلام وحرصًا على نشر قيمه وتعاليمه السمحة اتساقًا مع السياسة والرسالة التي تضطلع بها المملكة تجاه المسلمين بالعالم، مشيدًا بالتعاون المتميز بين المملكة وإندونيسيا في مجالات الشئون الإسلامية.



من جانبه، ثمن الوزير الإندونيسي جهود المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم ومسلمي إندونيسيا على وجه الخصوص، مؤكدًا أن السعودية تخطو خطوات كبيرة لنشر منهج الاعتدال والوسطية الذي تحتاجه الشعوب المسلمة بالعالم.



ولفت إلى حرص بلاده على تفعيل الاتفاقيات للتعاون في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، مشيدًا بالجهود التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزائرين، مؤكدًا أن تجربة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا مميزة وتعكس وعي وحرص القيادة.