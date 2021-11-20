السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

سجون الاحتلال الإسرائيلى
سجون الاحتلال الإسرائيلى

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، إن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم إداريًا دون اتهام، وسط تحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، وأقدم هؤلاء هو الأسير كايد الفسفوس المُضرب عن الطعام منذ 129 يومًا.


وقال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه- في تصريح صحفي- إن وضع الأسير الفسفوس يزداد خطورة مع مرور الأيام، وهناك تحذيرات من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي إلى شلل أو ارتقائه، في ظل تعنت حكومة الاحتلال ورفضها عدة التماسات قُدمت من طرف الهيئة للإفراج عنه، الأمر الذي يعتبر تلاعبًا بحياة الأسير وصحته.


والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم هشام أبوهواش منذ "96 يومًا"، وعياد الهريمي منذ "59 يومًا"، ولؤي الأشقر مضرب منذ "41 يومًا".


ولفت عبد ربه الى أن الأسير الفسفوس يُعاني من تجلطات في الدم، ونقص كبير في كمية السوائل والفيتامينات في جسمه، وتشنجات في أطرافه، إضافة لفقدان الوعي بشكل متقطع، وعدم القدرة على النطق بشكل جيد.


وأوضح أن بقية الأسرى يعانون أوضاعًا صحية صعبة، من نقصان نسبة السوائل بالجسم، وحالات الصداع والهزال الشديدين، وآلام الجسم المختلفة.


وشدد على أن التحركات مستمرة، والجهود تبذل على المستويات كافة، من أجل إنقاذ حياة الأسرى الأربعة المضربين.


واعتبر أن إسرائيل تتهرب من اتخاذ قرار بحقهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم إجراءات الاحتلال والضغط للإفراج عنهم.


يذكر أن الأسير أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر "103" أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، أمس الأول الخميس.


وبتاريخ 11 نوفمبر، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل 113 يومًا، مقابل الإفراج عنه في فبراير من العام المقبل.

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