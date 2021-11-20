السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار شريط السكة الحديد في أسوان

الطفلة
الطفلة

عثر أهالي مدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار شريط قطارات السكة  الحديد، و المجاورة لزارعات قصب السكر، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم تجاهها.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بالعثور علي فتاة حديثة الولادة ملقاة على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار شريط قطارات السكة  الحديد، و المجاورة لزارعات قصب السكر، وتحديدًا عند بمنطقة الشيخ مصطفى، وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وإيداع الطفلة بمستشفى إدفو العام للاطمئنان على صحتها ومراعاته في حضانة الأطفال، لحين ظهور أسرتها، أو إيداعها في دار رعاية الأطفال.

وقال حمدي الأبنودي أحد أهالي مدينة إدفو، إن حالة الطفلة التي تم العثور عليها لم تكن الأولي، إلا أن خلال الآونة الأخيرة شهدت مدينة إدفو عملية العثور على عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة. 

 وأضاف أن عند عثوره على الطفلة  كانت ترتدي ملابس بلون الروز، وتم وضعها داخل حافظة أطفال باللون الأحمر، مشيرًا إلي أنه توجه على الفور إلى قسم شرطة إدفو لتحرير محضر بالواقعة. 

وأوضح أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بواسطة رجال الشرطة، تم التوجه الى مستشفى إدفو العام، وإيداع الطفلة بالحضانة ومراعاة حالتها الصحية. 

وناشد الأبنودي، بتركيب كاميرات مراقبة في كل الشوارع لاكتشاف  الأمهات هانت عليهم رمي أطفالهم في الشوارع، ولم يكن في قلبها شفقة أو رحمة به، حتى تتركه في الشارع مجهول المصير بدون ذنب وبهذا الشكل.

أسوان السكة الحديد طفلة حديثي الولادة محافظة أسوان قطارات السكة الحديد إدفو العام

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وائل لطفي

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