السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الدوما الروسي: نتطلع لتوطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له وبحضور السفير محمد زعزوع القائم بأعمال السفارة المصرية في موسكو، فياتشسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي.

وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون البرلماني بين البلدين إضافة الى استعراض علاقات التعاون القائمة في العديد من المجالات.واشار الى ان المجال البرلماني فى روسيا يقوم على التعددية الحزبية حيث اجتاز خمسة أحزاب عتبة الـ 5% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الاخيرة ودخلوا الدوما لاول مرة بالاضافة للاحزاب الاخرى.

وتقدم رئيس الدوما بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق إيفاد وفد من مجلس الشيوخ المصري كمراقب للانتخابات البرلمانية الروسية الأخيرة.

من جانبه أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن شكره لحفاوة الاستقبال فى مجلس الدوما الروسي، واكد سيادته على ان هذه الزيارة تمكن من تحقيق رغبة الشعبين المصري والروسي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الدبلوماسية البرلمانية لا سيما فى المجال البرلماني. 

كما قدم سيادته التهنئة لرئيس مجلس الدوما على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة في روسيا، وأوضح أن التجربة البرلمانية المصرية ليست بعيدة عن التجربة الروسية، فالنظام البرلماني المصري قائم على الأحزاب السياسية، وفي مجلس الشيوخ هناك ١٥ حزبا ممثلين فيه وان اكبر تلك الأحزاب حزب مستقبل وطن، كما أن الحياة السياسية في مصر تشهد تجربة رائدة وغير مسبوقة وربما ليس لها مثيل في أي من الدول الاخرى الا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تعتمد في تكوينها على الشباب حيث تضم ممثلين شباب عن الأحزاب الى جانب الشباب السياسي المستقل، كما تم انتقاء عدد من كوادر التنسيقية  ليشغلوا مناصب رفيعة كنواب المحافظين ومساعدي الوزراء.

كما أشار إلى علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين على مدار التاريخ من خلال عدة مشروعات قومية لعل أبرزها حاليا مشروع محطة الضبعة النووية، وأكد أن دور برلماني البلدين أساسي وجوهري في تدعيم خطوات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار رئيس مجلس الدوما الى انه وبالرغم من ظروف جائحة كورونا فإن التواصل بين البلدين يعد دليل على قوة العلاقات، كما عبر عن أمنيته بأن يلبي دعوة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمشاركة العام المقبل في مؤتمر " تطوير النظام البرلماني" الذي يعقد سنويا في روسيا.

من جانبه دعا السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحاني الروسي لزيارة القاهرة للدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون المستقبلية.

أشار الجانب الروسي الى رغبته في توطيد علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم من خلال التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد بالفعل زيادة خلال العام الجاري تقدر بنحو ٣٧.٨٪؜، وهو ما يطمح الجانب الروسي الى زيادته.

وأعرب السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته بعودة السياحة الروسية إلى مصر، وعن أمل بلاده ان تعود معدلات السياحة الروسية الى سابق عهدها وربما الى أكثر من ذلك، كما أشار إلى أن مصر مهتمة للغاية بجودة التعليم وتأهيل الشباب المصري علميا، وقد قامت القيادة السياسية بالاهتمام بهذا الملف من خلال محورين:

أحدهما التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر.

والثاني تشجيع الطلبة المصريين على الالتحاق بتلك الجامعات من خلال البعثات.

الانتخابات مستقبل وطن الانتخابات البرلمانية مجلس الدوما الروسي حزب مستقبل وطن الأحزاب السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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