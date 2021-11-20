«تمساح النيل» يشهد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»

يشارك الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» للمخرج نبيل الشاذلي، في قسم العروض الخاصة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، برئاسة المنتج محمد حفظي، وذلك في الفترة ما بين 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وينقل الفيلم صورة حميمية لسبَّاح القرن المصري، عبداللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي، من خلال مقابلات معه ومع آخرين، بالإضافة إلى مواد أرشيفية ثمينة، حيث يتتبع الفيلم رحلة عبداللطيف أبو هيف، بدايةً من نشأته في مدينة الإسكندرية، مرورًا بكندا والسفر حول العالم.

ولم يكن «أبو هيف»، معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة، إذ كان صاحب كاريزما خاصة جدًا ويتمتع بشهرة واسعة خارج مصر.

وبعد حياة مهنية طويلة في مجال الاستثمار والتمويل بكندا والسياحة بمصر، بدأ نبيل الشاذلي، عمله في السينما عام 1990 مع شركة أفلام «مصر العالمية» كمنتج منفذ على الأفلام الأجنبية في مصر.

وعمل كمنتج منفذ في العديد من المشروعات المهمة مع صانعي أفلام مشهورين عالميًا مثل: يوسف شاهين (المهاجر) سبايك لي (Malcom X)، مايكل هانيكي (Benny's Video)، ميشيل جافراس (Rimbow for Rimbaud)، لوك بيسون (Les Aventures Extraordinaires d' Adele Blanc Sec)، ميشيل جولدمان (أم كلثوم)، كارين ويسترلاند (God bless her)، رضوان الكاشف (عرق البلح)، روبا ندى (Cairo Time).

ويُعد فيلم «تمساح النيل» أحدث مشروعاته، والذي بدأه منذ 20 عامًا مع صديقه عبداللطيف أبو هيف، ويحظى الفيلم بعرضه العالمي الأول في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.