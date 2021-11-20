«التضامن»: إنشاء 1000 حضانة يستفيد منها 68 ألف طفل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ان البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يشمل الأطفال في الفئة العمرية منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات، والغرض منه هو تعظيم تشكيل وتحصيل الحس الإدراكي والاستيعابي للطفل في السنوات الأولى من عمره والتي تؤثر على تكوينه الصحي والنفسي والتعليمي مدى حياته وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياته الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

وأوضحت الوزارة خلال استعراض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي 20 نوفمبر، أن البرنامج يتم تطبيقه فى السنوات الأولى من حياة الأطفال، والتى تشكل أدمغتهم روابط جديدة بمعدل مذهل يبلغ أكثر من مليون رابطة في الثانية؛ وهي سرعة لن تتكرر لاحقاً قط، ويؤثر حسن التغذية ورعاية الطفل المتكاملة والتحفيز من خلال الكلام واللعب والتفاعل مع البيئة الخارجيه في هذه السنوات عملية تشكيل الوصلات العصبية وبناء دماغ الطفل وبناء شخصيته مما يضع حجر الأساس لمُستقبله مدى حياته.

ويقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية ، هي تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار وثيقة معايير ضمان وجودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي.

ونجح البرنامج فى تطوير ما يقرب من 1,000 حضانة و94 قاعة بعدد21 مركز من مراكز الاسرة والطفل علي مستوي 26 محافظة، ورفع كفاءة وبناء قدرات عدد 2,400 ميسرة لاستفادة 68,000 طفلًا. كما تم الانتهاء من تصميم واعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات والحقيبة التربوية لميسرات الحضانات ، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.

