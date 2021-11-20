خبير استراتيجي: تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بعد زيارة الأمير تشارلز لمصر

أشاد حاتم عز الدين الخبير الاستراتيجي والقيادي بحزب حماة الوطن، بزيارة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وقرينته لمصر على مدار اليومين السابقين، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة التاريخية، التي لم تحدث منذ 15 عاما، والتي تحمل العديد من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية.

وأوضح عزالدين في بيان له، أن الزيارة أكدت العلاقات التاريخية بين القاهرة ولندن، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، مطالبا بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي لمواجهة الإرهاب وذلك بتبني المجتمع الدولي لاستراتيجية متعددة المستويات تشمل التعامل مع كافة العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية.

كما طالب قيادي حماة الوطن، بضرورة ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم، فضلا عن تكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.

ونوه عز الدين، بإشادة الأمير تشارلز بالجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يدل على الاهتمام الخارجي بهذا الملف وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا زار مصر، أول أمس الخميس، رفقة زوجته كاميلا دوقة كورنوال، في أول جولة خارجية لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية منذ جائحة كورونا، والتي استمرت ليومين، تفقدا خلالها العديد من الأماكن الدينية والتراثية كما التقيا الرئيس السيسي وقرينته بقصر الاتحادية، مع العلم أن آخر زيارة قام بها الأمير تشارلز لمصر كانت عام 2006 أي قبل نحو 15 عاما.

وأكد ان الزيارة تهدف لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بعد زيارة الأمير تشارلز لمصر