«طريق الحياة» لـ تولستوي: 31 موضوعًا روحيًا ودينيًا وفلسفيًا

تحل اليوم السبت، الذكرى 110 لرحيل الكاتب الروسي تولستوي والذي يأتي في مثل هذا اليوم الموافق 20 من نوفمبر 1910، ليحتفي المشهد الثقافي العالمي بتلك الذكرى التى تتجدد عامًا بعد آخر.

وترصد “الدستور” بعض أجواء من حياة تولستوي من كتاب "طريق الحياة " ترجمة الروائي يوسف نبيل.

ويقول يوسف نبيل، لـ"الدستور":"في أحد خطابات تولستوي إلى ابنته أ.ل تولستوي: "سيخرج قريبًا إلى النور كتابٌ أحبه بحق"، وكان أن خرج هذا الكتاب إلى النور "طريق الحياة" في 1910، وهو العام الأخير من حياة تولستوي.

يتابع يوسف "نظرًا لطبيعة الكتاب بالإضافة إلى توقيت صدوره فهو يحمل أهمية خاصة، فقد حاول تولستوي أن يقدم شهادته الأخيرة في صورة أدبية جديدة، يمكنها أيضًا أن تستوعب موضوعات وأفكارًا روحية وفلسفية ودينية وسياسية عديدة في أبسط صورة ممكنة.

واستطرد يوسف نبيل "اختار تولستوي هذا الشكل البسيط ليقدم فيه تحفته "طريق الحياة"، فالكتاب يحوي 31 موضوعًا روحيًّا ودينيًّا وفلسفيًّا، وفي كل فصل يقدم تولستوي أفكاره عن الموضوع في صورة قطع صغيرة تحمل الحكمة والسرد والفكرة والاستدلال.. لقد اتبع طريقة تُتيح له التنقل بحرية بين أشكال السرد شرط البساطة، فقد حلم تولستوي أن يصير هذا الكتاب بالتحديد مقروءًا من ملايين البشر، ويتحول إلى إنجيل تولستوي. ولم يكتفِ بعرض أفكاره في هذه القطع السردية المختلفة، بل صمَّم الكتاب من البداية حيث يعرض فيه لأفكار وأقوال مختلف حكماء وأتقياء هذا العالم؛ ليخرج المنتج الأخير في صورة بانوراما هائلة منتظمة في صورة فصول منفصلة متصلة، لتقدم لنا فكرًا روحيًّا شديد البساطة والعمق في الآن ذاته.

يشير نبيل إلى أن تولستوي يحدثنا عن الإيمان والروح والعقاب والعنف والشر والخطايا والإغواءات والخرافات ويقدم لنا نتاجًا صوفيًّا عقلانيًّا فذًّا، يجمع بين أفكار المتصوفة والفلاسفة والأناركية والمسيحية، ويُناقش الفلسفات السياسية، ويحاور الأديان والمعتقدات المختلفة، كل هذا بنعومةٍ وسهولةٍ شديدتين، وقد حمل تولستوي على عاتقه في العقود الأخيرة من عمره مهمَّة الجمع بين البساطة والعمق.