السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«طريق الحياة» لـ تولستوي: 31 موضوعًا روحيًا ودينيًا وفلسفيًا

طريق الحياة ل ليف
طريق الحياة ل ليف تولستوي

تحل اليوم السبت، الذكرى 110 لرحيل الكاتب الروسي تولستوي والذي يأتي في مثل هذا اليوم الموافق 20 من نوفمبر 1910، ليحتفي المشهد الثقافي العالمي بتلك الذكرى التى تتجدد عامًا بعد آخر.

 وترصد “الدستور” بعض أجواء من حياة تولستوي من كتاب "طريق الحياة " ترجمة الروائي يوسف نبيل.

ويقول يوسف نبيل، لـ"الدستور":"في أحد خطابات تولستوي إلى ابنته أ.ل تولستوي: "سيخرج قريبًا إلى النور كتابٌ أحبه بحق"، وكان أن خرج هذا الكتاب إلى النور "طريق الحياة" في 1910، وهو العام الأخير من حياة تولستوي.

يتابع يوسف "نظرًا لطبيعة الكتاب بالإضافة إلى توقيت صدوره فهو يحمل أهمية خاصة، فقد حاول تولستوي أن يقدم شهادته الأخيرة في صورة أدبية جديدة، يمكنها أيضًا أن تستوعب موضوعات وأفكارًا روحية وفلسفية ودينية وسياسية عديدة في أبسط صورة ممكنة.

واستطرد يوسف نبيل "اختار تولستوي هذا الشكل البسيط ليقدم فيه تحفته "طريق الحياة"، فالكتاب يحوي 31 موضوعًا روحيًّا ودينيًّا وفلسفيًّا، وفي كل فصل يقدم تولستوي أفكاره عن الموضوع في صورة قطع صغيرة تحمل الحكمة والسرد والفكرة والاستدلال.. لقد اتبع طريقة تُتيح له التنقل بحرية بين أشكال السرد شرط البساطة، فقد حلم تولستوي أن يصير هذا الكتاب بالتحديد مقروءًا من ملايين البشر، ويتحول إلى إنجيل تولستوي. ولم يكتفِ بعرض أفكاره في هذه القطع السردية المختلفة، بل صمَّم الكتاب من البداية حيث يعرض فيه لأفكار  وأقوال مختلف حكماء وأتقياء هذا العالم؛ ليخرج المنتج الأخير في صورة بانوراما هائلة منتظمة في صورة فصول منفصلة متصلة، لتقدم لنا فكرًا روحيًّا شديد البساطة والعمق في الآن ذاته.

يشير نبيل إلى أن تولستوي يحدثنا عن الإيمان والروح والعقاب والعنف والشر والخطايا والإغواءات والخرافات ويقدم لنا نتاجًا صوفيًّا عقلانيًّا فذًّا، يجمع بين أفكار المتصوفة والفلاسفة والأناركية والمسيحية، ويُناقش الفلسفات السياسية، ويحاور الأديان والمعتقدات المختلفة، كل هذا بنعومةٍ وسهولةٍ شديدتين، وقد حمل تولستوي على عاتقه في العقود الأخيرة من عمره مهمَّة الجمع بين البساطة والعمق.

ذكرى 110 لرحيل الكاتب الروسي تولستوي كتاب طريق الحياة ترجمة الروائي والمترجم يوسف نبيل خطابات تولستوي أ ل تولستوي أخر أعمال تولستوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

الأكثر قراءة

«تعليم القاهرة» تكشف مصير الدراسة غدًا بعد سوء الأحوال الجوية

الحكومة تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في مدارس القاهرة

محافظ الدقهلية يعلن تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

فودافون تصدر بيانًا بشأن «خناقة مع عميل» في أحد فروعها

الإحصاء يعلن وفيات كورونا بين الأطفال خلال الموجات الثلاث

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

محطة تل أبيب

المزيد

4 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

المالكى: القرار الأممى بسيادة الشعب الفلسطينى على موارده الطبيعية يظهر عزلة إسرائيل

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين