طوارئ بمحطات الميكانيكا بـ«الري» وتخفيض مناسيب المياه لمواجهة الأمطار

رفعت وزارة الموارد المائية والري - ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء - درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبًا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، التي تشهدها عدة محافظات، السبت.

كما تم إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة، والتوجيه بالمحافظات المختلفة وخاصة المعرضة لمخاطرها.

وتفقد المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، عددًا من محطات الصرف الزراعي، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة فترة الأمطار والسيول حاليًا، ومنها محطه الخيرى الجديدة لمتابعة الحالة الفنية للوحدات وجاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول، حيث وجه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى وتخفيض المناسيب.

وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مختلف المحطات للاطمئنان على عمليات الصيانة وتلبية الاحتياجات المائية، ومتابعة معدلات المياه خلال بداية موسم الشتاء، بالإضافة إلى متابعة محطات الرفع، والتأكد من جاهزية كافة الوحدات بها ورفع كفاءتها في إطار مواجهة موسم الأمطار والسيول حاليًا.

بالإضافة لذلك، أوضح المهندس محمد محمد عبدالعاطي لـ"الدستور"، أنه يتم متابعة كافة محطات الصرف على مستوى الجمهورية، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة زيادة مياه الأمطار في الفترة الحالية، مع استمرار رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى والمتابعة المستمرة على مدار اليوم، وتخفيض مناسيب المياه لمواجهة أية ازدحامات.

يأتي ذلك فى ظل استمرار حالة الطقس السيىء، اليوم السبت، وسقوط أمطار رعدية وسيول على عدة محافظات والسواحل الشمالية والقاهرة وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري، بالإضافة إلى انخفاض كبير في معدلات درجات الحرارة على عدة مناطق بالجمهورية.