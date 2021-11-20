محافظ سوهاج يشارك في إطلاق «سقيا الماء من الأورمان» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، في المؤتمر التحضيري لإطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان"، والذي تنظمه جمعية "الأورمان" بالقاهرة؛ لتوفير مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحافظي سوهاج، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون والتنسيق مع الحكومة، لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، معربًا عن تقديره لدور جمعية "الأورمان"، ومجهودات القائمين عليها في العمل المجتمعي، ومشاركة الدولة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية بمشاركة المؤسسات الأهلية الكبرى في توفير حياة كريمة لغير القادرين، مشيدًا بمبادرة الجمعية من أجل توفير كوب ماء نظيف للأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات من ضمنها محافظة سوهاج، بدعم مالي 100 مليون جنيه بواقع 20 مليون جنيه لكل محافظة.

وفي وقت سابق، تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية، اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، المشروعات بقريتي "عرابة أبيدوس، وبني حمي " بمركز البلينا، للوقوف على مدى التقدم في نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، برفقة لطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا.

وتفقد المحافظ، سير العمل بمشروعات قرية عرابة أبيدوس، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية برديس بنسبة تنفيذ 91%، وأعمال مجمع الخدمات الزراعية بالقرية بنسبة تنفيذ 65%، كما تفقد وحدة اسعاف برديس تحت الإنشاء بنسبة تنفيذ 40%.

كما تابع "الفقي" أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية "بني حميل" نموذج (2)، والذي يشمل "مكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية "، وقد وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به 80%، موجها بتطوير ورفع كفاءة محيط تلك المشروعات، وتكثيف زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.