السبت 20 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بنجع حمادي

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، وأُصيب 4 آخرين، من أسرة واحدة مقيمين بمنطقة الخزان، في حادث تصادم توك توك وسيارة، بنجع حمادي.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع هبة جابر عسران، 35 عامًا، وإصابة أحمد جابر عسران، 15 عامًا، وفيصل صبحي عسران، 45 عامًا، وطفليه ياسين وآدم، في حادث تصادم توك توك وسيارة بنجع حمادي.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، تحت إشراف الدكتور علي نور الدين تمام، مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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