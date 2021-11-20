وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

أعلنت وزارة الصحة الروسية أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بحث مع وفد إسرائيلي مسألة استعادة الرحلات السياحية بين البلدين.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة الصحة الروسية في بيان اليوم السبت: "التقى وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو مع وفد حكومي إسرائيلي، يترأسه وزير السياحة يوئيل رازفوزوف، حيث بحثا تهيئة الظروف لاستئناف الرحلات السياحية المتبادلة بين روسيا وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن مهمة استئناف هذه الرحلات تعد مهمة صعبة في ظروف جائحة " كورونا" المستجد (كوفيد-19).