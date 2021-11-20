السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تلتقي مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي تلتقي مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين في أمريكا المعنيين السياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول في طور الانتقال السياسي، كما أنه محرر الشؤون الدولية في مجلة تايمز، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي عُقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل التعاون مع مجموعة أوراسيا، التي تعمل على مساعدة المستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال على فهم المخاطر المحيطة بالاستثمارات، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الناشئة والمتقدمة، فضلا عن تقديم استشارات إدارة الأعمال والشراكات الاستثمارية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذي انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات وتحقيق طفرة في البنية التحتية للدولة لاسيما في مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت "المشاط"، إلى مساهمة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات القومية في مجال الطاقة المتجددة لاسيما عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور قوي في دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا والمنطقة العربية في مشروعات الطاقة والنقل.

يشار إلى أن مجموعة أوراسيا تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار في مجال الأعمال وإتاحة الفرص في الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع في أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال في البلدان المتقدمة والنامية.

وشارك بريمر، في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 8 و 9 سبتمبر الماضي، حيث كان أحد المتحدين المشاركين عبر الفيديو في جلسة التحديات المناخية.

وتشارك «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، السيد وانج كيشان، والسيدة جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، والسيد جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، والسيد أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والسيد جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيد مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أمريكا الانتقال السياسي مجلة تايمز التعاون مجموعة أوراسيا

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