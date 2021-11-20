إصابة شخصين بماس كهربائى بسبب عمود إنارة بالمنيا

أصيب شخصان إثر سقوط سلك كهربائي فوق سيارة أثناء مرورها أسفل أحد أعمدة الإنارة بإحدى قرى المنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخصين بماس كهربائي إثر سقوط سلك على سيارة صغيرة أثناء دخولها أحد الطرق المؤدية لإحدي القري التابعة لمركز المنيا.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية بالمحافظة، والتي انتقلت بصحبة سيارات الإسعاف، حيث قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.