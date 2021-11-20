تجديد حبس 3 متهمين في مشاجرة بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين بالتشاجر ١٥ يومًا، على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس مصاب بطلق ناري بالجسم ، وأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجسم، على إثر ادعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثاني لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثاً إصابته ، مما أثار حفيظة الطرف الثاني فقام بإحضار فرد خرطوش من الشقة سكنه ، وقام بإطلاق عيار ناري تجاه الطرف الأول محدثاً إصابته ، أمكن ضبط طرفي المشاجرة.

واعترفا بارتكاب الواقعة ، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثاني ضبط السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة - طلقة فارغة من ذات العيار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.