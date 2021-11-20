السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا قد تنتج مليارى جرعة لقاح مضاد لكورونا فى العام القادم

دينيس مانتوروف
دينيس مانتوروف

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن بلاده قد تصنع ملياري جرعة لقاح مضاد لكورونا المستجد "كوفيد-19" في عام 2022. 

وقال مانتوروف في تصريح لقناة "روسيا -1" التلفزيونية اليوم السبت: "لدينا احتياطي من اللقاحات، وقد بدأنا ببيع هذا المنتج، ولدينا إمكانية لتصنيع ملياري جرعة في العام المقبل".

ومن جانبها، أكت وزارة الصناعة الروسية أن لديها بالفعل الإمكانيات التقنية للوصول إلى إنتاج ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. يذكر أن روسيا قد أنتجت أكثر من 100 مليون جرعة لقاح للاستخدام المدني، وسيتم، بحسب السلطات الصحية الروسية، إنتاج 300 مليون جرعة إضافية بحلول نهاية العام الجاري.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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