السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسترا تنجح فى إطلاق صاروخ أمريكى محمل بشحنة اختبارية إلى المدار

إطلاق صاروخ أمريكي
إطلاق صاروخ أمريكي

نجح صاروخ أمريكي طورته شركة "أسترا"، مزود بشحنة اختبارية، في الوصول إلى مدار الأرض اليوم السبت.

وذكرت الشركة، في تغريدة على تويتر، أنه تم الإطلاق في الساعة 21:16 بالتوقيت المحلي اليوم السبت من مجمع ميناء الفضاء الباسيفيكي (كودياك) في ألاسكا.

جدير بالذكر، أن الإطلاق السابق في أواخر أغسطس باء بالفشل بعد دقيقتين من الإطلاق، حيث توقفت محركات الصاروخ وفقد الاستقرار.

ويبلغ طول صاروخ «أسترا» المزود بالشحنة حوالي 12 مترًا، وهو مخصص لحمل الأقمار الصناعية الصغيرة للمدار، ويأمل مطورو الصاروخ أن تضمن رخص ثمنه وصغر حجمه ميزة تنافسية في سوق خدمات الفضاء.

وفي عام 2020، أطلقت «أسترا» اختبارين لصاروخها، لكنهما انتهيا بالفشل- لم يصل الصاروخ إلى مداره مطلقًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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