برلمانى: مدن الجيل الرابع إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، خلال السنوات الأخيرة، ستكون بمثابة إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر، خاصة أنه يتم تنفيذ هذه المدن بمواصفات عالمية، مما يجعلها ستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى كونها تمثل طفرة في قطاع العقارات وتصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "العسال"، أن إنشاء المدن الجديدة هو أحد الطرق المهمة التي تعمل عليها الحكومة من أجل مواجهة الزيادة السكانية المطردة فى مصر، والتى تبلغ 2 مليون و600 ألف شخص سنويًا، مضيفًا أنها زيادة كبيرة وأيضًا تمثل تحديًا حقيقيًا للدولة التى تعمل جاهدة على الاستعداد مبكرًا للخدمات التى يحتاجها المواطنون، ومنها توفير السكن كما تضم كل الخدمات والمدارس والأسواق فى مجتمع عمرانى جديد متكامل صالح للتنمية والاستثمار ويخفف الزحام في المحافظات خاصةً القاهرة الكبري والتى يتجاوز عدد سكانها 24 مليون نسمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدن الجيل الرابع تتضمن 14 مدينة جديدة مرحلة أولى و19 مدينة أخرى، أبرزها العاصمة الإدارية العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وبهذه المدن تكون مصر استطاعت دخول عصر المدن الذكية من خلال مدن الجيل الرابع، مشيدًا بسير العمل في هذه المدن على قدم وساق خلال الفترة الأخيرة على الرغم من كل التحديات التى في مقدمتها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك الأعمال تسير على قدم وساق، وهناك التزام تام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح "العسال"، أن مدن الجيل الرابع والتى تقوم الدولة بإنشائها حاليًا توفر جميع الخدمات طبقا لأحدث تكنولوجيا موجودة فى العالم، كما أنها تعمل على توفير الزحام وتقليل حركة المواطنين فى الشوارع وتوفير استهلاك الوقود وتقديم جميع الخدمات الحكومية عن التحول الرقمي.