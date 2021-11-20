السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: مدن الجيل الرابع إضافة قوية لقطاع السياحة فى مصر

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، خلال السنوات الأخيرة، ستكون بمثابة إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر، خاصة أنه يتم تنفيذ هذه المدن بمواصفات عالمية، مما يجعلها ستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى كونها تمثل طفرة في قطاع العقارات وتصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "العسال"، أن إنشاء المدن الجديدة هو أحد الطرق المهمة التي تعمل عليها الحكومة من أجل مواجهة الزيادة السكانية المطردة فى مصر، والتى تبلغ 2 مليون و600 ألف شخص سنويًا، مضيفًا أنها زيادة كبيرة وأيضًا تمثل تحديًا حقيقيًا للدولة التى تعمل جاهدة على الاستعداد مبكرًا للخدمات التى يحتاجها المواطنون، ومنها توفير السكن كما تضم كل الخدمات والمدارس والأسواق فى مجتمع عمرانى جديد متكامل صالح للتنمية والاستثمار ويخفف الزحام في المحافظات خاصةً القاهرة الكبري والتى يتجاوز عدد سكانها 24 مليون نسمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدن الجيل الرابع تتضمن 14 مدينة جديدة مرحلة أولى و19 مدينة أخرى، أبرزها العاصمة الإدارية العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وبهذه المدن تكون مصر استطاعت دخول عصر المدن الذكية من خلال مدن الجيل الرابع، مشيدًا بسير العمل في هذه المدن على قدم وساق خلال الفترة الأخيرة على الرغم من كل التحديات التى في مقدمتها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك الأعمال تسير على قدم وساق، وهناك التزام تام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح "العسال"، أن مدن الجيل الرابع والتى تقوم الدولة بإنشائها حاليًا توفر جميع الخدمات طبقا لأحدث تكنولوجيا موجودة فى العالم، كما أنها تعمل على توفير الزحام وتقليل حركة المواطنين فى الشوارع وتوفير استهلاك الوقود وتقديم جميع الخدمات الحكومية عن التحول الرقمي.

المدن الجديدة الزيادة السكانية العلمين مجلس الشيوخ المدن الذكية السياحة في مصر جائحة كورونا المنصورة الجديدة عضو مجلس الشيوخ قطاع العقارات تصدير العقار هاني العسال عضو مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

أيمن الجميل : مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد نقلة حضارية غير مسبوقة في قطاع التعمير والإسكان

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

تطوير العشوائيات بـ«مشرط جراح».. مدبولى يستعرض تأهيل المناطق غير المخططة

«مرني أن أتي إليك».. صرخة لمسيرة كلمة ولقاء الأنبا باخوم

«هو تشي منه» الفيتنامية تتسلم 600 ألف جرعة جديدة من «أسترازينيكا»

بطريرك الأقباط الكاثوليك يُرسل شباب الكلمة بالمسيرة الثامنة للشباب

عرض مسرحية «حارة الناس الغلابة» فى ساقية الصاوى اليوم

وصول مليونى جرعة من لقاحى فايزر وسينوفارم المضادين لكورونا للعراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة