السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى: لبنان ملتزم بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار

نجيب ميقاتى مع وفد
نجيب ميقاتى مع وفد الكونجرس الأمريكى

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، اليوم السبت، وفدا أمريكيا ضم النائبين في الكونجرس الأمريكى داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة العمل الامريكية من أجل لبنان أدوار غبريال، والاعضاء مايك أحمر، هانيا أحمر، ماكاي لحود، جايمس ماكليلن، وذلك في حضور السفيرة الامريكية في لبنان دوروثي شيا.

وأبدى ميقاتي خلال اللقاء تقديره لوقوف الولايات المتحدة الامريكية الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش.

وشدد ميقاتى على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار.

من جانبه، أكد الوفد الامريكي الوقوف الى جانب لبنان على مختلف الصعد وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية.

وشدد وفد الكونجرس على ضرورة انهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال لقائه وفد الكونجرس، أن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد.

وأشار الرئيس عون الى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" على حسابات مصرف لبنان.

واكد الرئيس عون أن لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأمريكي على المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة، سواء إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية أو إلى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.

لبنان رئيس الحكومة اللبناني وفد الكونجرس الأزمة الاقتصادية الجيش اللبنانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة