ميقاتى: لبنان ملتزم بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار

التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي، اليوم السبت، وفدا أمريكيا ضم النائبين في الكونجرس الأمريكى داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة العمل الامريكية من أجل لبنان أدوار غبريال، والاعضاء مايك أحمر، هانيا أحمر، ماكاي لحود، جايمس ماكليلن، وذلك في حضور السفيرة الامريكية في لبنان دوروثي شيا.

وأبدى ميقاتي خلال اللقاء تقديره لوقوف الولايات المتحدة الامريكية الى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش.

وشدد ميقاتى على التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الامن والاستقرار.

من جانبه، أكد الوفد الامريكي الوقوف الى جانب لبنان على مختلف الصعد وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية.

وشدد وفد الكونجرس على ضرورة انهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال لقائه وفد الكونجرس، أن لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد.

وأشار الرئيس عون الى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" على حسابات مصرف لبنان.

واكد الرئيس عون أن لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأمريكي على المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة، سواء إلى الإدارات والمؤسسات الرسمية أو إلى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.