الأحد 21 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شروط الترشح إلى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات 2021

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت الجامعات على مستوى مصر فى مارثون التقديم إلى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، وتتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتخابات اتحاد الطلاب فى مختلف الجامعات، وقد حددت الوزارة عدة شروط للمتقدمين.

 

شروط الترشح إلى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات

 

 وترصد الدستور أبرز شروط الترشح إلى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، حيث جاء أهمها حصوله على لقاح كورونا.

_ يكون المتقدم مصري الجنسية 

_ يكون المتقدم حسن السيرة، وحسن السمعة

 _ المتقدم إلى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلي، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

 _ مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها فى العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

 _ له نشاط طلابىي موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

 _ الا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 _ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له. 

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_  ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

 

جدير بالذكر انطلق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة ، يوم الخميس الماضى 18 من نوفمبر بسحب وتقديم  استمارات الخاصة بالترشح.

 

واستقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة 1153 طالبًا وطالبة من الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية. 

 

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية ، اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، 

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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