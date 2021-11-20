التفاصيل الكاملة لحكاية «مريم» من مسلسل «زي القمر»

قبل عرض أولى حلقاتها اليوم...

تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "مريم" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" على قناة "cbc"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، حيث انتهى صنَّاع العمل من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة، البرومو الترويجي قبل العرض.

ويشارك في بطولة "مريم" الطفلة ريم عبدالقادر، حيث تجسد شخصية "مريم" التي تنشأ في ملجأ أيتام، وتناقش الحكاية الحياة داخل ملاجىء الأيتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبني وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة طفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء، وهو ما يحدث خلال حكاية "مريم" وذلك في إطار درامي اجتماعي.

وتُعد "مريم" هي الحكاية الحادية عشر من حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، والذي تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم، ويشارك في بطولة الحكاية الجديدة كلا من؛ رشا مهدي، عفاف شعيب، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي، حسام فارس، وعدد من الأطفال، وضيفة الشرف سارة الشامي، وهي من تأليف أحمد أنور، وأحمد عبدالجواد، وإخراج معتز حسام.

وحقق مسلسل "زي القمر" نجاحًا كبيرًا على مدار الأسابيع الماضية، وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة، وتم عرض 10 حكايات حتى الآن هم: "غالية" بطولة درة، و"واحد في المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مي كساب، و"اللي خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.

كما عُرضت أيضًا حكايات: "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى، وبشرى، وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد وفيق، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة، ومحمد مهران، و"إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسي، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق.

وتعمل المنتجة مها سليم، حاليًا على التحضير لمسلسل جديد بطولة الفنانة مي كساب، مكون من 15 حلقة، وهو فكرة نصر الدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.