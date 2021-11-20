السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

قبل عرض أولى حلقاتها اليوم...

التفاصيل الكاملة لحكاية «مريم» من مسلسل «زي القمر»

مريم
مريم

تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "مريم" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" على قناة "cbc"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، حيث انتهى صنَّاع العمل من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الأيام الماضية، وطرحت القناة، البرومو الترويجي قبل العرض.

ويشارك في بطولة "مريم" الطفلة ريم عبدالقادر، حيث تجسد شخصية "مريم" التي تنشأ في ملجأ أيتام، وتناقش الحكاية الحياة داخل ملاجىء الأيتام ومعاناة الأطفال فيها، وتتطرق إلى قضية التبني وأنه من الممكن أن تتبنى أسرة طفل أو طفلة رغم امتلاكهم أبناء، وهو ما يحدث خلال حكاية "مريم" وذلك في إطار درامي اجتماعي.

وتُعد "مريم" هي الحكاية الحادية عشر من حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، والذي تقف على إنتاجه المنتجة مها سليم، ويشارك في بطولة الحكاية الجديدة كلا من؛ رشا مهدي، عفاف شعيب، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي، حسام فارس، وعدد من الأطفال، وضيفة الشرف سارة الشامي، وهي من تأليف أحمد أنور، وأحمد عبدالجواد، وإخراج معتز حسام.

وحقق مسلسل "زي القمر" نجاحًا كبيرًا على مدار الأسابيع الماضية، وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة، وتم عرض 10 حكايات حتى الآن هم: "غالية" بطولة درة، و"واحد في المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت" بطولة آيتن عامر، و"عقبال عوضك" بطولة مي كساب، و"اللي خلف مامتش" بطولة سوسن بدر.

كما عُرضت أيضًا حكايات: "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى، وبشرى، وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد وفيق، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة، ومحمد مهران، و"إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسي، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقي، وأحمد وفيق.

وتعمل المنتجة مها سليم، حاليًا على التحضير لمسلسل جديد بطولة الفنانة مي كساب، مكون من 15 حلقة، وهو فكرة نصر الدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

مريم حدوتة مسلسل زي القمر cbc الاعادة ريم عبد القادر شخصية مريم تفاصيل حكاية مريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة