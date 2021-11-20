السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

على جمعة
على جمعة

من السورالتي يكثر الناس على السؤال عنها عبر مؤشرات البحث الشهيرة، حيث سميت بسورة الغنى، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها، وخرج عدد من الناس يرون قصتهم مع سورة الواقعة وكيف رزقهم الله بها من أموال، وهى من السور المكية، من المفصل، آياتها 96، وترتيبها في المصحف 56، تقع في الجزء السابع والعشرين، نزلت بعد سورة طه، فهو ما يسأل عنه المسلمين كثيرًا.

واختلف رواد التواصل حول قراءة سورة الواقعة فهناك من العلماء من قال بقراءتها في الصباح ومنهم من قال بعد صلاة العشاء.

ولحسم هذا الجدل، قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في رده على سؤال ورد إليه خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على قناة بي سي بي، إن الوقت الصحيح لقراءة سورة الواقعة هو بعد صلاة العشاء، ولكن لا بأس من قراءتها بعد الفجر، فالقرآن يقرأ في أي وقت.

وتابع جمعة: ولكن إذا أردنا نعبد الله في ليلة ما وفي قيام ما فهذه أشياء إجرائية وليست شرعية.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق سورة الواقعة هيئة كبار العلماء متى نقرأ سورة الواقعة

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بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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