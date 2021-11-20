اليونان تبدأ الجرعات المعززة للأشخاص المطعمين ضد كورونا فى الخارج

ذكر تقرير إخباري أن اليونانيين والمواطنيين الأجانب، الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، في الخارج، سوف يكون بإمكانهم حجز موعد، للحصول على الجرعة الثالثة، للقاح مضاد لفيروس كورونا، في غضون أسابيع.

وذكرت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم السبت، أن الكثير من اليونانيين، الذين يعيشون، في الخارج والمواطنين الأجانب، الذين يعيشون في اليونان، الذين حصلوا على جرعتين، في الخارج، لم يتمكنوا من حجز جرعتهم المعززة، على منصة "امفوليو. جوف. جي آر" التابعة للحكومة، نظرًا لأن النظام لا يعترف بتطعيمهم.

وذكر مصدر بوزارة "الحوكمة الرقمية"، الذي تحدث إلى الصحيفة أنه من المتوقع حل المشكلة في غضون الأسابيع المقبلة.

وأضاف المصدر: "نتوقع أن تكون المنصة جاهزة للعمل قبل العطلات".



وستتمكن تلك المجموعة من الأشخاص، من التسجيل على الإنترنت، في "مراكز خدمة المواطنين".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.