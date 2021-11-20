في ذكراه .. كتاب «ورثة تالستوي» إحياء لتاريخ الأدب الروسي القديم

يحتفي مُثقفى العالم، اليوم السبت، بذكرى رحيل الكاتب الروسي ليو تالستوي، الذي رحل في مثل هذا اليوم الموافق 20 نوفمبر1910.

“تالستوي” يُعد أحد أعظم الروائيين الروس فى القرن التاسع عشر، نظرًا لما شمله إبداعه من إنسانية وما تحفل به حياته من تطبيق عملى لكتاباته.

وفي التقرير التالي يحدثنا كاتب ومترجم الأدب الروسي أحمد صلاح صاحب كتاب "ورثة تالستوي على جسر كوزنتيسكي".

ليو تالستوي

ويقول الكاتب والمترجم أحمد صلاح الدين صاحب كتاب "ورثة تالستوي"، إن الثقافة في إطارها التنويري هي عملية البحث المستمر في سبيل الوصول إلى ماهية قيم الحق والخير والجمال والعدل، وإعادة تعرية زيفها في ظل أطر إنسانية معرفية متغيرة متجددة بشكل لانهائي، للمساهمة في تشكيل الوعي، والضمير، والوجدان الإنساني.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "لعبت الثقافة دورًا كبيرًا في روسيا كقوة ناعمة منحت البلاد القدرة على التحليق في الساحة العالمية، لذا تجد الأدب الروسي والموسيقى والباليه في صدارة المشهد الثقافي في العالم.

أحمد صلاح الدين

ويشير “صلاح” إلى أن كتاب "ورثة تالستوي على جسر كوزنيتسكي" هو محاولة للوصل بين قديم وحديث الأدب الروسي، بعد أن توقفت منتجاته لفترة ليست بالقصيرة، اكتفى فيها الجميع بمنتج العصر الذهبي.

وأشار الكاتب إلى أن الكتاب جاء ليطرح العديد من الأسماء الجديدة التي لا يعرفها أحد في الأدب الروسي الحديث، مع نماذج مترجمة من أدبهم، كما يذكرنا بجيل الرواد العظام، كـ"تالستوي، وجوركي، وتشيخوف" إلى جانب الإشارة إلى جوانب هامة في ابداع ليف تالستوي مثل كتاباته الفلسفية وتأملاته التي وردت في مذكراتهم و يقدم تساؤلات عدة حول اعتناق “تالستوي” الإسلام، وحفظه للقرآن وأحاديث النبي محمد؟ وهل وقف الإمام محمد عبده إلى جانب تالستوي في أزمته مع الكنيسة؟

وختم صلاح كلماته: “كان الكتاب تمهيدًا لتقديم أفكار جديدة وأعمال مختلفة وهو في الحقيقة تجميع لمقالات كتبتها على مدار إحدى عشر عامًا لتحريض الناشرين على نشر أدب روسي حديث”.

كتاب “ورثة تالستوي على جسر كوزنتيسكي “يضم 14 قسمًا يتناول في مقدمتها الوضع في روسيا السوفيتية في بداية القرن العشرين، وتأثيرات ثورة 1917 وحركة البلاشفة التي جعلت من الأدب بوقًا دعائيًا للدولة الشيوعية، ليتم الترويج لأدب ركيك كتبه سكرتيرو الحزب في مقابل أعمال لمبدعين حقيقيين أمثال: الروائي لويس باسترناك ”وروايته دكتور زيفاجو الممنوعة فى روسيا إبان الفنرة السوفيتية”، والشاعرة آنا اخماتوفا "صاحبة القصيدة الأروع في الشعر الروسي المعاصر: قداس جنائزي".

وإلى جانب ذلك يستعرض الكتاب العديد من أسماء الأبناء والأحفاد ورثة عمالقة الأدب الروسي الكبار، مع عدم إغفال تناول الظواهر الجديدة في سوق بيع الكتب الروسية، والإشارة إلى نجوم قوائم الكتب الأفضل مبيعًا المعاصرة، مع بعض نماذج من إبداعات