حزب المؤتمر: زيارة ولي عهد بريطانيا وقرينته دليل على أمن مصر

قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، أن الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وحرمه الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، لمصر والتجول فيها بحرية كاملة وزيارة المناطق التاريخية والأثرية في مصر والتي كان أبرزها منطقة الأهرامات وأبو الهول وبيت الرزاز والأزهر الشريف، رسالة للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان وتعطي ثقة للسائح الأجنبي بما وصلت إليه مصر بفضل جهود القيادة السياسية.

واعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، ما نشره القصر الملكي البريطاني عن هذه الزيارة يؤكد مكانة مصر دوليًا وأيضًا داخل المملكة المتحدة، ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، ويعتبر أكبر ترويج سياحي لمصر خاصة فى هذا التوقيت المهم، بما ينعكس إيجابيًا على الموسم السياحي الجديد.

وأثني خالد، على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله والسيدة قرينته للامير البريطاني والسيدة قرينته بقصر الاتحادية بأن هذه الزيارة تمثل محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذًا في الاعتبار ما تمثله دومًا الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة فى الذاكرة السياسية والشعبية لكلا البلدين.

وكان القصر الملكي البريطاني قد نشر - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.

كما نشر الحساب الرسمي صورًا للأمير والدوقة، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، لهما يصحبها تعليق: "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر في قصر الاتحادية".