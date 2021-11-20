قصور الثقافة تواصل فعاليات «حياة كريمة» بمركز إطسا بالفيوم

في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا بالريف المصرى، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بمجمع مدارس أبو جندير بمركز إطسا بالفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان.

تضمنت الفعاليات لقاء توعوي بعنوان "الإرشاد الأسري وتعديل السلوك" للدكتورة سما محمد اخصائي الصحة النفسية والتربية الأسرية، و التي تحدثت عن الإرشاد الأسري وكيفية تربية الأبناء بالطرق السليمة و التعامل مع سلوكيات الأطفال المختلفة ككثرة البكاء المستمرة، كما تحدثت عن تمييز الأبناء والاعتماد علي فرد واحد بالمنزل مما يؤثر علي صحته النفسية، بجانب حديثها عن فرط الحركة عند الأطفال وطريقة التعامل معه.

وفى الجانب الفنى أقيمت مجموعة من الورش الفنية لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها، حيث نفذ المدرب محمد عبد الرحمن ورشة رسم حر مع الأطفال، كما تم تنفيذ ورشة أشغال يدوية من الخرز تدريب أماني عبد التواب، و سارة الجندي، آسيا رجب، بجانب فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة اداراها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، بالإضافة إلى ورش تعليم أساسيات الرسم و عجينة السيراميك.

اختتم اليوم بعرض مسرحي بعنوان "موجة وتر" بطولة فناني ورشة مشروع "ابدأ حلمك" الذى أقامته الهيئة لاكتشاف لدعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، العرض إخراج إميل ألفونس، اعقبة قصيدة شعرية للشاعر محمد ربيع عضو نادي أدب اطسا، بجانب عرض مسرح لعرائس الماريونت، تدريب أحمد السلاموني، أحمد صلاح، أقيمت الفعاليات بحضور كل من حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة، مدير عام ثقافة الفيوم، عبد الحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث