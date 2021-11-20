مدرسة الجيزة الثانوية الأولى على الجمهورية فى مسابقة رمي الرمح

أعلنت مدرسة الجيزة الثانوية بنات عن فوز طالباتها فى عدد من المسابقات، وكتبت هدى عبد الرحمن مديرة المدرسة فى بيان لها على الصفحة الرسمية للمدرسة: «انتصارات رياضية للمدرسة الجيزة الثانوية بنات ألف مبروك إدارة جنوب.. الأول جمهوري و المركز الأول والثاني جمهوري في ألعاب القوى من نصيب طالبتين أختين».

وقالت مديرة المدرسة:« فازت الطالبة شاهيناز سيد وفقى بالمركز الأول على مستوي الجمهوريه فى بطولة رمي الرمح وفازت أيضا الطالبه جيلان سيد وفقى بالمركز الثانى على مستوى الجمهوريه فى بطولة رمي الرمح بمدرسة الجيزه الثانويه بنات».

وأضافت :«ألف ألف مبروك لبناتي الفائزات وجزيل الشكر للأستاذة إلهام عبده أستاذة التربية الرياضية بالمدرسة و مبرووك لتوجيه التربية الرياضية الأستاذة الفاضلة /هدى علي ... ودائما التوفيق».

واستكمل البيان: «كما فازت الطالبة شهد عادل محمد فايز بالمركز الثامن جمهورى دفع جله والمركز التاسع جمهوري في رمي القرص».